مايا مرسى: نهتم بمساعدة السيدات على تطوير الحرف التراثية المصرية وتسويق منتجاتهن

كتب محمود راغب

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة فى فعاليات الحفل الذى نظمته المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، لإطلاق برنامج عملهما السنوي لعام 2023 فى جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، والمهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وفى كلمتها أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس بجهود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح جمهورية مصر العربية بقيادة المهندس هاني سنبل لحرصها على إتاحة برامج متنوعة تستهدف دعم توجه الدولة للتمكين الاقتصادي للمرأة ، كما أثنت رئيسة المجلس على جهود الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدعمها ومساندتها لهذا الملف الهام ودورها في ادماج احتياجات المرأة في جميع ملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، ووجهت شكر خاص الى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى للتعاون و التنسيق في العديد من مشروعات تمكين المرأة.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس جهود مصر والمجلس فى ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل ، موضحة اهتمام المجلس بمساعدة السيدات على تطوير الحرف التراثية المصرية ، ومساعدتهن على تسويق منتجاتهن في المعارض والأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس فيما يتعلق بمشروع " تعزيز المرأة فى التجارة الدولية " She Trades Egypt الذي انتهى المجلس القومي للمرأة من تنفيذ مرحلته الأولى بالتعاون مع مركز التجارة الدولية وعدد من الجهات الشريكة ، أنه يعد نموذجاً استثنائياً للشراكات المتميّزة ، موضحه أن المجلس قام خلال المشروع بتدريب وتأهيل 100 سيدة أعمال تنوعت مجالات عملهن ما بين صناعة الحلي و الجلود و الملابس والسجاد اليدوي وغيرها ، عبر تنفيذ العديد من الورش التدريبية لهن في مجالات مختلفة لمساعدتهن لتطوير وتنمية وتسويق مشروعاتهن ، بالاستعانة بنخبة من الخبراء والمتخصصين والمصممين العالميين مثل المصمم العالمي مارك كوامى لتعريفهن بالاتجاهات العالمية في تصميم الحرف اليدوية ، حتي يتسنى لهن الدخول الى السوق العالمي وتم اقامة معرض لمنتجاتهن ، كما تم الاستعانة بمحاضرين من جهاز تنمية المشروعات لتعريفهن بقواعد التسويق و بخدمات الجهاز سواء كانت خدمات مالية او تسويق ومعارض أو تطوير الاعمال ، وخصت بالشكر معالى وزيرة التجارة والصناعة السابقة الأستاذة نيفين جامع على المجهود والتعاون المثمر والشراكة خلال هذا المشروع.

وتضمنت الورش أيضاً عرض نماذج لرائدات اعمال تفوقن فى ادارة اعمالهن ووصلن للعالمية مثل مصممة المجوهرات، " عزة فهمى" كنموذج ملهم لتشجيع السيدات والهامهن.

وأكدت رئيسة المجلس أن نجاح المرحلة الأولى من المشروع كان الدافع وراء استكمال النجاح والاستثمار فيه والبدء في المرحلة الثانية التي تستهدف زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في قطاع الحرف اليدوية والأغذية الزراعية حيث يسعى المشروع لتحقيق ثلاثة نتائج رئيسية تتمثل في مواصلة دعم المستفيدين من المرحلة الأولى من الحرف اليدوية للسماح لهن بالوصول إلى الأسواق الدولية.. و تحسين بيئة الأعمال وأداء مؤسسات دعم التجارة والاستثمار في قطاع الأغذية الزراعية، وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها أو تديرها النساء في قطاع الأغذية الزراعية ، وتحسين الروابط التجارية والاستعداد للتصدير.

واختتمت رئيسة المجلس حديثها معربة عن تمنياتها بالنجاح والتوفيق لبرنامج العمل الجاري للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح مصر ، وتطلعها نحو نجاح المرحلة الثانية من المشروع واتاحة فرص التمكين الاقتصادى للمزيد من السيدات داخل المشروع مع التوسع في القطاعات المختلفة .. واقامة معارض لرائدات الاعمال المستفيدات من المشروع بالخارج.