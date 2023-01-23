اليوم السابع
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لاتفيا تقرر طرد السفير الروسى من أراضيها

الإثنين، 23 يناير 2023 06:55 م
لاتفيا تقرر طرد السفير الروسى من أراضيها روسيا - أرشيفية
وكالات

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أعلنت حكومة لاتفيا طرد السفير الروسى من أراضيها، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

ومن جانبه، أعلن وزير خارجية لاتفيا، إيدغارز ريغيفيتشس، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الشهر القادم.

وكانت خارجية لاتفيا قد وصفت في تقريرها "هزيمة روسيا" بأنها من أولويات السياسة الخارجية للبلاد.
 
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن تقليص المستوى الدبلوماسي بين روسيا وإستونيا ردا على إجراءات السلطات الإستونية.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان الخارجية الروسية: "تم استدعاء السفير الإستوني إم. ليدر إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، في 23 يناير. وتم تسليمه احتجاج شديد على تصرفات السلطات الإستونية".

 

وأضاف البيان أنه "تم إعلامه بأن عليه مغادرة روسيا حتى يوم 7 فبراير".

 

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