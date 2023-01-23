اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 يناير 2023 11:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

لأول مرة منذ 3 سنوات.. نواب البرلمان اليابانى يتحدثون "بدون كمامة"

الإثنين، 23 يناير 2023 11:00 م
لأول مرة منذ 3 سنوات.. نواب البرلمان اليابانى يتحدثون "بدون كمامة" البرلمان الياباني
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سمح البرلمان الياباني لأعضائه بالتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لدورته الاعتيادية الجديدة، اليوم الإثنين، بدون كمامات، للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات.
 
كان البرلمان الياباني بمجلسيه قد فرض شرط استخدام الكمامة في أبريل 2020، بالنسبة للقاعات العامة وغرف اللجان كإجراء لمكافحة العدوى بفيروس كورونا.
 
ووفقا لهيئة الإذاعة اليابانية، تم إلغاء هذا الشرط الآن بالنسبة للمتحدثين على المنصة، غير أنه لا يزال يتعين على الأعضاء الآخرين استخدام الكمامات.
 
وتستمر دورة البرلمان الياباني 150 يوما، وتوقعت أن تشهد مناقشات ساخنة بين الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة بشأن إجراءات التعامل مع ارتفاع الأسعار ومسألة زيادة الإنفاق الدفاعى.
 

اليابان

البرلمان اليابانى

كورونا

مكافحة كورونا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة