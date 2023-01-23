اليوم السابع
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كيف تبطن سقف منزلك وتحميه من الأمطار؟ .. أستاذ بهندسة عين شمس يرد

الإثنين، 23 يناير 2023 08:00 ص
كيف تبطن سقف منزلك وتحميه من الأمطار؟ .. أستاذ بهندسة عين شمس يرد أمطار - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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خلال فصل الشتاء وبالتحديد فى فترات عظم الاستقرار بالأحوال الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة تتسبب عادة فى أضرار بالغة بأسقف المنازل خاصة فى المناطق الريفية، منا يستدعى ضرورة استخدام مواد عازلة بعينها وطرق معينة فى تهيئة الأسقف، سواء كانت أسقف خرسانيه أو خشبيه لمجابهة أى حالات عدم استقرار وتساقط الأمطار .

 

كيف يمكن أن نحمى أسقف المنازل خلال الأمطار ، هذا ما أجاب عنه الدكتور محمد الطوخى أستاذ الهندسة المدنية بجامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة الأسبق ، حيث أشار إلى أن الأسقف حتى يتم عزلها هناك عوازل للرطوبة وهى عبارة عن مواد كيميائية أشهرها "البلك" ويتم وضعها على الاسقف فى شكل طبقات بميول حتى يتم تصريف المياه ولا تتجمع فى مناطق بعينها فى السقف ، لافتا إلى أن العوازل متنوعة وهناك من يقوم بوضعها وتنفيذها من المقاولين .

 

وأضاف أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، قائلا:

 

لو السقف خرسانه فى آخر دور يوضع عليها طبقات عازلة بطريقة فنية وبعدها يتم وضع خرسانه بميول لتسهيل تصريف المياه ولا تتجمع وتسبب ضرر للأسقف.

 

وتابع : واذا كان السقف من الخشب أيضا يمكن وضع مواد عازلة أشهرها الخيش المقطرن، ويوضع بطريقة معينة ويراعى فيها أيضا الميول حتى يتجنب تجمعات مياه الأمطار بمكان معين ويسبب تسرب مياه الأمطار للمنازل.


عزل الاسقف

الأمطار

مياه الأمطار

حمايه الاسقف من الأمطار

الأمطار والاسقف



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