اليوم السابع
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الإثنين، 23 يناير 2023 06:53 م
أكرم القصاص
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قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين بينهم طفل وأسير مُحرر

الإثنين، 23 يناير 2023 06:39 م
قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين بينهم طفل وأسير مُحرر الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، ثلاثة شبان فلسطينيين من حي "وادي الربابة" بسلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.


وصرحت مصادر أمنية فلسطينية بأنه جرى اعتقال طفل بعد اقتحام قوات الاحتلال لنادي رياضي في بلدة "سلواد"، شمال مُحافظة رام الله، بوسط الضفة الغربية المحتلة. 


وفي محافظة "جنين" شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المُحرر عماد سمودي (42 عامًا) من بلدة "اليامون"، وذلك لدى مروره بحاجز عسكري. 


وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي "زبوبا والعرقة" بجنين، ونصبت حاجزًا عسكريًا على مفترق الطرق وأوقفت السيارات وفتشتها ودققت في هويات راكبيها.


الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

المسجد الأقصى

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى



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