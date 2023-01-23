قطع الكهرباء غدًا عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات.. تعرف عليها

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية من قبل قسم الصيانة التابع لقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات البحر الأحمر أن فصل التيار سيكون بمنطلق أبو العباس، سمر لاند، موزع مارينا اليخوت، ميدان العروسة، تقسيم روجينا، دوار العمدة، الصرف الصحى بالغردقة، وذلك غدا الثلاثاء من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

كان أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.