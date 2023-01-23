قصة الشهيد أحمد عشماوى صائد المتفجرات.. بعد سطوع اسمه بحفل عيد الشرطة

كتب محمود عبد الراضي

سطع اسم الشهيد البطل أحمد عشماوي في حفل عيد الشرطة ، حيث كان أحد خبراء المفرقعات، والذى استشهد وهو صائم في 30 يونيو 2014، أثناء أداء مهام عمله.

الشهيد العشماوى، هو أحد خبراء المفرقعات بالقاهرة، من مواليد مدينة مشتول السوق بالشرقية والذى أبطل بنفسه مفعول 86 عبوة ناسفة على مدار فترة عمله فى الإدارة، واستشهد فى آخر عبوة كان يتعامل معها وانفجرت فى وجهه خلال فعاليات ذكرى ثورة 30 يونيو 2014، عندما اشتبهت الخدمات الأمنية المكلفة بملاحظة الحالة بشارع الأهرام دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، في صباح يوم 30 يونيو 2014، فى عبوتين ناسفتين، وعند قيام القوات بالتعامل معهما انفجرت إحداهما، وأسفرت عن استشهاد العقيد أحمد أمين عشماوى خبير المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وإصابة عدد من رجال الشرطة وتم نقلهم للمستشفى، وتمكنت القوات من إبطال مفعول الأخرى وتفكيكها.

رغم إقامته بالمطرية فى القاهرة، لم ينقطع عن زيارة مدينة مشتول السوق لرؤية أسرته والجلوس مع أصدقائه، وكان آخر ما كتبه الشهيد على صفحته الشخصية على الفيس بوك "كل سنة وأنتم طيبين يا أبناء مشتول" بمناسبة شهر رمضان الكريم، وللشهيد 3 أشقاء ذكور، طبيبين وضابط مهندس، ولديه 5 شقيقات، وشيعت جنازته من مسجد الشوامنة بمسقط رأسه بمدينة مشتول السوق وسط جنازة شعبية شارك فيها المئات من أبناء بلدته.

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة رقم 71، والمقامة بمجمع الاحتفالات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، تخليدا لمعركة الإسماعيلية الخالدة، التي استبسل فيها رجال الشرطة في الدفاع عن مبنى المحافظة ورفضوا تسليمها للمحتل الإنجليزي.

وحرص الرئيس السيسي فور وصوله على وضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري، فيما كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وعزفت موسيقى الشرطة السلام الجمهوري، وشهدت أكاديمية الشرطة أجواء إحتفالات، فيما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية صور بعنوان "قد المسؤولية" وأغاني وطنية عن الاحتفال.