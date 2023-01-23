فوائد فاكهة السفرجل لصحتك.. منها علاج الإمساك

كتبت فاطمة خليل

ما هو السفرجل؟ على الرغم من أن معظم الناس لم يسمعوا من قبل عن فاكهة السفرجل، إلا أنها فاكهة لذيذة كانت موجودة منذ قرون، وأكدت مجموعة كبيرة من الدراسات الآثار العلاجية لهذه الفاكهة، حيث أظهرت الأبحاث أنها يمكن أن تقدم مجموعة متنوعة من الفوائد، من تحسين صحة الهضم إلى تحسين صحة القلب، بحسب موقع "draxe". السفرجل هو نوع من الفاكهة ذات شكل متكتل ، على شكل كمثرى وخضراء زاهية، مع لون يشبه التفاح على الرغم من أنه غالبًا ما يُعتبر خليطًا بين التفاحة والكمثرى، إلا أنه يتمتع برائحة أقوى، وقوام أكثر صلابة ولحم إسفنجي صلب. بالإضافة إلى ثمارها اللذيذة ، تزرع شجرة السفرجل أيضًا كنبات للزينة ، وذلك بفضل أزهارها الوردية الباهتة.

حقائق غذائية عن السفرجل فاكهة السفرجل هي مصدر كبير لفيتامين سي والألياف كما أنه يحتوي على ثروة من العناصر الغذائية الهامة الأخرى ، بما في ذلك النحاس والبوتاسيوم والحديد.

تحتوي فاكهة واحدة (حوالي 92 جرامًا) على العناصر الغذائية التالية:

52.4 كالوري

14.1 جرام كربوهيدرات

0.4 جرام بروتين

0.1 جرام دهون

1.7 جرام ألياف غذائية

13.8 ملليجرام من فيتامين ج

0.1 ملليجرام من النحاس

181 ملليجرام من البوتاسيوم

0.6 ملليجرام من الحديد

7.4 ملليجرام من المغنيسيوم

15.6 ملليجرام فسفور

بالإضافة إلى العناصر الغذائية المذكورة أعلاه ، تحتوي فاكهة السفرجل أيضًا على كمية صغيرة من فيتامين أ والثيامين والنياسين وحمض البانتوثنيك والكالسيوم والسيلينيوم.



الفوائد الصحية للسفرجل ​1. غني بمضادات الأكسدة تعتبر فاكهة السفرجل مصدرًا كبيرًا لمضادات الأكسدة ، وهي مركبات قوية تساعد في تحييد الجذور الحرة المسببة للأمراض والحماية من الأمراض المزمنة.

الفاكهة ليست غنية بفيتامين C فقط ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء وله خصائص مضادة للأكسدة ، ولكنه أيضًا مصدر جيد لمضادات الأكسدة الأخرى ، بما في ذلك حمض الكافيين والروتين. 2. قد يساعد في تخفيف الإمساك في الطب التقليدي ، غالبًا ما تستخدم بذور فاكهة السفرجل لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي ، مثل الإمساك والإسهال. أكدت الأبحاث الحديثة الخصائص الطبية للفاكهة والبذور ، مشيرة إلى أن السفرجل يمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك زيادة حركة الجهاز الهضمي مع تعزيز استرخاء العضلات أيضًا.