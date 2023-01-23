"فاليو" تبرم شراكة مع شركة «Sympl» الناشئة والمتخصصة فى مجال تكنولوجيا الخدمات المالية لتوفير خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا قصيرة الأجل لعملائها

تقرير خاص

بفضل هذه الشراكة سيتمكن عملاء «ڤاليو» من الاستفادة من حلول الدفع الميسرة التى تقدمها شركة «Sympl» ودفع مشترياتهم بالأجل بدون فوائد على ثلاثة أشهر

القاهرة فى 23 يناير 2023.

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع «Sympl» الشركة المصرية الناشئة الأولى من نوعها فى مجال تكنولوجيا الخدمات المالية والمتخصصة فى حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) فى مصر والتى شهدت نموًا ملحوظًا خلال فترة قصيرة منذ تأسيسها العام الماضى، لتتيح لعملاء «ڤاليو» دفع مشترياتهم بالأجل بدون فوائد من خلال الحلول التكنولوجية الميسرة التى تقدمها شركة «Sympl» على فترة ثلاثة أشهر وذلك من خلال شبكة تجار وشركاء «Sympl» و«ڤاليو». وتأتى هذه الشراكة بمثابة تتويج لقائمة الأنظمة والخدمات التى تقدمها «ڤاليو» عبر إعادة إطلاق نظام "هاتريك" المعروف والاستفادة من فترة الدفع قصيرة الأجل بدون فوائد التى تقدمها «Sympl» من خلال شبكة واسعة ومتنوعة من الشركاء.

وفى هذا السياق، أكد وليد حسونة الرئيس التنفيذى لشركة «ڤاليو»، أن هذه الشراكة تُعد خطوة نحو تحقيق هدف الشركة المتمثل فى تعزيز الشراكات والتعاون مع قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية. وأشار حسونة إلى أن هذه الشراكة سوف تساهم فى تحقيق أهداف النمو لمنصتى «Sympl» و«ڤاليو»، كما تقدم نموذجاً يحتذى به للشركات العاملة فى هذا السوق للعمل على خدمة المستهلكين وتلبية مختلف احتياجاتهم. وأضاف حسونة أن «ڤاليو» تستهدف تقديم باقة من الخدمات والحلول التمويلية التى تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية فى مصر وتُمكنهم من تحسين نمط حياتهم مع الالتزام بتحقيق المردود الإيجابى المستدام بالمجتمعات المحيطة بأعمال الشركة. وأشاد حسونة بفريق العمل فى شركة «Sympl» وأعرب عن سعادته بالعمل معهم مجددًا على أمل تحقيق مزيد من النجاح فى هذا القطاع الواعد.

وتستهدف شركة «Sympl» شريحة العملاء المتعاملين مع البنوك والذى يقدر عددهم الإجمالى بحوالى 30 مليون عميل، وهو ما يتيح لهم الشراء الآن والدفع لاحقًا دون الحاجة إلى التسجيل المسبق. وتتيح الشركة المتخصصة فى مجال تكنولوجيا الخدمات المالية للعملاء سداد مشترياتهم باستخدام البطاقات الائتمانية، ولأول مرة فى مصر بطاقات الخصم المباشر من خلال حلول الدفع قصيرة الأجل وبدون فوائد تتراوح ما بين 3 و5 دفعات سواءً أسبوعيًا أو كل أسبوعين أو شهرياً وذلك خلال فترة السداد التى تصل إلى ثلاثة أشهر.

ومن جانبه، أكد محمد الفقى الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة «Sympl»، أن هذه الشراكة سوف تتيح لشركة «ڤاليو» الاستفادة من خطط الدفع قصيرة الأجل بدون فوائد وذلك لشريحة واسعة من التجار والعملاء فضلًا عن المساهمة فى تنمية عمليات الشركة. وأضاف الفقى أن مثل هذه الشراكات تؤكد على التزام الشركة الراسخ بتزويد التجار بالأدوات اللازمة لتنمية أعمالهم فضلًا عن مساعدة العملاء على توفير أموالهم بأفضل الطرق الممكنة وذلك من خلال حلول مرنة للشراء الآن والدفع لاحقًا. وأضاف الفقى أن هذه الشراكة سوف تساهم فى خلق بيئة فريدة تسمح للشركات بالعمل معًا لتزويد العملاء بحلول مالية شاملة من أجل تحسين نمط معيشتهم فضلًا عن المساهمة فى تحقيق الشمول المالي. وأعرب الفقى عن سعادته بالتعاون مجددًا مع زملائه السابقين بشركة «ڤاليو».