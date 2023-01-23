ضبط وإعدام لحوم غير صالحة للاستهلاك بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تمكنت حملة مشتركة مع قسم مباحث التموين ومديرية التموين ومديرية الصحة بشمال سيناء من ضبط كميات من لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وإعدامها.

أعلنت مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء فى بيان مساء اليوم الاثنين، إنه فى إطار جهودها قامت لجنة برئاسة الدكتورة عبير حجاب مدير عام الطب البيطري بحملة مشتركة مع قسم مباحث التموين ومديرية التموين ومديرية الصحة ، ومرت اللجنة على الأسواق ومحلات الجزارة بمدينة العريش وتم ضبط كميات من لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتنفيذا لقرار النيابة تم إعدامها واتخاذ الإجراءات القانونية.

واوضح البيان ان الكميات جميعها غير صالحة للاستهلاك الأدمى، و تضمنت 95 طبق بانيه، 54 طبق لحم جاموسي،18 كجم لحم برازيلي موزة مجمدة غير صالحة ، 89 دجاجة كاملة غير صالحة للاستهلاك الادمي،163 كجم دهون واحشاء داخلية غير مدون عليها اي بيانات،6 كجم صدور واوراك دجاج مجمدة بدون اي بيانات، 28 كجم اوراك رومي غير مدون عليه اي بيانات، 45 طبق كبدة غير صالح للاستهلاك الادمي،115 كجم لحوم أجزاء امامية، 8 كجم سجق، 22 كجم لحم قطع، 20 كجم سمك سردين مجمد لا يوجد عليه اي بيانات، 15 كجم اسماك مكرونة مجمدة ،4 كجم كفتة ارز منتهية الصلاحية،29 كجم لانشون بيفي منتهي الصلاحية.

وسبق وأعلنت الأسبوع الماضى مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء تنفيذها حملة على الأسواق ومحلات الجزارة بمدينة العريش ضبط 1كجم كفتة مصنعة منتهية الصلاحية، 1كجم بانية غير صالح للاستهلاك الادمي، 1كجم برجر مصنع منتهي الصلاحية، نصف كيلو كبد وقوانص غير صالح للاستهلاك الادمي، 2 فرخة كاملة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم عمل (٢) محضر بمعرفة الاجهزة المرافقة،و محضر ضبط لعدد 16 كرتونة لحوم مجمدة منتهية الصلاحية متوسط وزن الكرتونة 20 ك، وسحب 3 عينات نصف ك لحوم مفرومة، 1 عينة نصف ك قطع لحمة، 1 عينة 1.5 ك كبدة مجمدة للتأكد من صلاحية هذه المنتجات.