صحة سوهاج: إغلاق 738 منشأة طبية خاصة مخالفة وضبط 5 من منتحلى الصفة خلال عام

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، إغلاق 738 منشأة طبية خاصة وضبط 5 من منتحلى الصفة، وذلك من خلال مرور فرق التفتيش على 1966 منشاة طبية على مستوى المحافظة، صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف النجار، أن تلك الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وبالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بمحافظة سوهاج، حيث أن الفرق التفتيشية التابعة لإدارة العلاج الحر بالمديرية قامت بالمرور على 1966 منشأة طبية خلال العام المنقضى 2022 وأسفرت هذه الحملات عن غلق 738 منشأة طبية خاصة مخالفة للاشتراطات والتراخيص الطبية.

كما أوضح أنه تم ضبط 5 من منتحلى الصفة ما بين طالب وعاطل ومدرس وخريج دبلوم تجارة وآخر بالمعاش يقومون بممارسة مهنة الطب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

كما تم إنذار 163 منشأة لتلافى سلبيات مكافحة العدوى وتم تحرير 16 محضرا لأدوية غير مصرح بتداولها داخل المنشآت الطبية الخاصة.

وعلى الجانب الآخر تم ترخيص 465 منشأة طبية خاصة.وتم فحص 140 شكوى تلقتها المديرية " أن الحملات التفتيشية مستمرة يومياً وعلى جميع المنشآت الطبية الخاصة وذلك للتأكد من الخدمات المقدمة بتلك المنشآت حرصا على سلامة وصحة المرضى المتلقين للخدمة الطبية.