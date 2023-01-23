اليوم السابع
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صحة الدقهلية تعقد اجتماعا لبحث التحول الرقمى لإدارة العاملين وبرنامج إدارة المنشأت

الإثنين، 23 يناير 2023 11:51 م
صحة الدقهلية تعقد اجتماعا لبحث التحول الرقمى لإدارة العاملين وبرنامج إدارة المنشأت مديرية الصحة تعقد اجتماع لتفعيل التحول الرقمي
الدقهلية : محمد الحبشي

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عقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا مع مسئولى البيرول ومركز المعلومات وشئون العاملين لبحث تفعيل التحول الرقمى لإدارة شئون العاملين وبرنامج إدارة المنشآت.
 
تناول الاجتماع مراجعة بيانات برامج الوزارة HRS وFMS والتنبيه بمطابقة البيانات المسجلة على البرامج وpayroll فضلاً عن استكمال البيانات من إدارة شئون العاملين.
 
ولفت "مكين" إلى أن البرنامج يتيح  نظام دفترة متكامل لإدارة شؤون الموظفين والموارد البشرية كما يسمح بضبط ورديات العمل المختلفة  وتنظيم سجلات الحضور والانصراف، ونظام الرواتب بطريقة سهلة ومنظمة.
 
جانب من حضور الاجتماع
جانب من حضور الاجتماع

بحث التحول الرقمي خلال اجتماع مديرية الصحة
بحث التحول الرقمي خلال اجتماع مديرية الصحة

مديرية الصحة تعقد اجتماع لتفعيل التحول الرقمي
مديرية الصحة تعقد اجتماع لتفعيل التحول الرقمي

فاعليات اجتماع التحول الرقمي
فاعليات اجتماع التحول الرقمي

وكيل وزارة الصحة دكتور شريف مكين
وكيل وزارة الصحة دكتور شريف مكين
 
 
 
 
 
 

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سجلات الحضور

الموارد البشرية

تفعيل التحول الرقمي



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