صحة الدقهلية تعقد اجتماعا لبحث التحول الرقمى لإدارة العاملين وبرنامج إدارة المنشأت

عقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا مع مسئولى البيرول ومركز المعلومات و شئون العاملين لبحث تفعيل التحول الرقمى لإدارة شئون العاملين وبرنامج إدارة المنشآت.

تناول الاجتماع مراجعة بيانات برامج الوزارة HRS وFMS والتنبيه بمطابقة البيانات المسجلة على البرامج وpayroll فضلاً عن استكمال البيانات من إدارة شئون العاملين.

ولفت "مكين" إلى أن البرنامج يتيح نظام دفترة متكامل لإدارة شؤون الموظفين والموارد البشرية كما يسمح بضبط ورديات العمل المختلفة وتنظيم سجلات الحضور والانصراف، ونظام الرواتب بطريقة سهلة ومنظمة.