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شبورة كثيفة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى السبت

الإثنين، 23 يناير 2023 02:34 م
شبورة كثيفة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى السبت درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 23 يناير حتى السبت المقبل 28 يناير 2023، حيث تشهد البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للدفء  على جنوب سيناء وحنوب الصعيد ، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد .


وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى : 

 

- الإثنين 23 يناير:
 
شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة
 
- الثلاثاء 24 يناير و الأربعاء 25 يناير: 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.
 
نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة
 
- الجمعة 27 يناير والسبت 28 يناير : 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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