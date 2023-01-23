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شباب ورياضة الأقصر تستعد للمهرجان الرياضى "ألف بنت ألف حلم" بالقاهرة.. صور

الإثنين، 23 يناير 2023 10:32 ص
شباب ورياضة الأقصر تستعد للمهرجان الرياضى "ألف بنت ألف حلم" بالقاهرة.. صور جانب من التدريبات
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن الاستعداد على قدم وساق للمشاركة في المهرجان الرياضى المجمع لمشروع "ألف بنت ألف حلم" فى القاهرة بالمركز الأوليمبى، حيث تجرى تدريبات واستعدادات قوية على مدار الأسبوع، وذلك ضمن المشروع القومى لوزارة الشباب والرياضة "ألف بنت ألف حلم"، والذى يستهدف زيادة عدد الفتيات في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال المشروع.

ويضيف صلاح رشوان، فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن تشارك محافظة الأقصر في المهرجان الرياضى المجمع على مستوى الجمهورية وذلك يوم 16/1/2023، حيث تتم التدريبات الخاصة بمشروع "ألف بنت ألف حلم".

وأوضح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أن مشروع "ألف بنت - ألف حلم" يزيد من نشر الوعي الرياضي لدى الفتيات ويساهم في تكوين شخصية الفتاة رياضيا وثقافيا واجتماعياً، حيث ينفذ داخل مركز شباب طيبة العوامية ومركز شباب السلام باسنا ومركز شباب المريس ومركز شباب الحسينات، وتستهدف مديرية الشباب والرياضة زيادة عدد اللاعبين من الفتيات في لعبة كرة القدم من خلال المشروع، بما يزيد من نشر الوعي الرياضي لدى الفتيات، ويساهم في تكوين شخصية الفتاة رياضياً وثقافياً واجتماعياً، فيما نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات اللقاء المجمع لمراكز تدريب مشروع "ألف بنت ألف حلم"، وذلك لاختيار فريق للمشاركة باللقاء المجمع بالوزارة.

 

الإستعدادات للمهرجان الرياضى ألف بنت ألف حلم بالقاهرة
الإستعدادات للمهرجان الرياضى ألف بنت ألف حلم بالقاهرة

 

تدريبات يومية للفتيات بالأقصر للمشاركة بالمشروع الرياضى
تدريبات يومية للفتيات بالأقصر للمشاركة بالمشروع الرياضى

 

 

جانب من تدريبات الفتيات بمحافظة الأقصر
جانب من تدريبات الفتيات بمحافظة الأقصر

 

 

شباب الأقصر تستعد للمهرجان الرياضى ألف بنت ألف حلم
شباب الأقصر تستعد للمهرجان الرياضى ألف بنت ألف حلم

 

 

شباب ورياضة الأقصر تستعد للمهرجان الرياضى ألف بنت ألف حلم
شباب ورياضة الأقصر تستعد للمهرجان الرياضى ألف بنت ألف حلم

 


 

 


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