اليوم السابع
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سوق على مهلك.. المرور تحرر 11 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 23 يناير 2023 10:35 ص
سوق على مهلك.. المرور تحرر 11 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة حملات مرورية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (55381) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (11767) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
 
ونجحت الجهود في ضبط (271) مخالفة السير بدون تراخيص و(8) دراجات نارية مخالفة و(32) مخالفة موقف عشوائى. و(16) مخالفة لشروط التراخيص.
 
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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