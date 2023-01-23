رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد يتعهد بالتركيز على مواجهة التضخم

كتبت رباب فتحى

تعهد رئيس وزراء نيوزيلندا المقبل، كريس هيبكنز، بالتركيز على مواجهة "جائحة التضخم العالمي"، وتبنى نظام ضريبى أكثر عدلا وإعادة دراسة عدد من الإصلاحات الحكومية.

وفي حديثه لوسائل الإعلام صباح الإثنين ، وعد رئيس الوزراء المنتظر "بإدارة من يحكم" في برنامج عمل الحكومة وخفض الإصلاحات غير الضرورية للتركيز على الاقتصاد، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي الأشهر الأخيرة من عام 2022 ، قدمت جاسيندا أرديرن تعهدات مماثلة ، في اعتراف ضمني بأن الأجندة التشريعية للحكومة المزدحمة ربما أصبحت تشتت الانتباه عن ارتفاع تكاليف المعيشة - وهي قضية أساسية تقلق الناخبين.

وقال في سلسلة من المقابلات الإذاعية في الصباح الباكر: "يشعر الجمهور أننا نفعل الكثير ، وبسرعة كبيرة. نحتاج إلى التركيز على بعض قضايا المتعلقة بتوفير الخبز والزبدة التي يركز عليها النيوزيلنديون بالتأكيد في الوقت الحالي ، بما في ذلك قضايا مثل تكلفة المعيشة وآثار جائحة التضخم العالمي المستمر الذي نشهده الآن."

وأكد "علينا فقط التأكد من أننا نضع مواردنا في الأشياء التي ستحدث الفرق الأكبر والأكثر أهمية."

وأوضحت الصحيفة أن معدل التضخم في نيوزيلندا لا يزال مرتفعًا ، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.3٪ على أساس سنوي في ديسمبر - وهي أكبر زيادة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ولم يذكر هيبكنز بعد السياسات التي ستتغير - من المرجح أن يتم تحديد تلك الأولويات يوم الأربعاء ، عندما يحلف رئيس الوزراء الجديد اليمين مع مجلس الوزراء لأول مرة.

وأوضحت الصحيفة أن بعض من هذه السياسات التى يمكن أن يتم إلغائها هى الجهود لدمج الكيانات الإعلامية الممولة من الحكومة النيوزيلندية في عملاق واحد على غرار البي بي سي.