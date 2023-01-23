رئيس مياه القناة: البدء فى غسيل الشبكات بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمحافظات القناة ، اليوم الاثنين، عن البدء في أعمال غسيل شبكات مياه الشرب وفقا بالمناطق المحددة بجدول الغسيل الدوري للشبكات بإقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، طبقا لخطة الشركة الموضوعة، وبالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية، وفرق المعامل الكيميائيين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه غسيل شبكات مياه الشرب يكون بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، وأشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، حيث تم فتح محابس المياه وعمل محضر تضامنى بذلك، حيث تم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأكد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث " السويس والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات لعمل التحليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً على مدار الـ24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة على مستوى محافظات القناة،

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أعطي تعليمات مشددة على جميع رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية ومنتظمة لتفقد جميع محطات مياه الشرب، والشبكات والخطوط التابعة لها، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إننا تمكنا خلال الـ 24 الماضية من إصلاح الكسور والأعطال المفاجئة، في خطوط وشبكات مياه الشرب، في مدة زمنية وجيزة، وكان منها إصلاح كسر مفاجئ في خط الفرعي 4 بوصة والخط الرئيسي 6 بوصة بمنطقة الغطوس بالقنطرة شرق، وكسر مفاجئ 4 بوصة بمنطقة أبوصوير البلد، وإصلاح خط 6 بوصة بعمارة 93 بمدينة المستقبل، وإصلاح عدية 4 بوصة بقرية الرياح القنطرة، وإصلاح خط 10 بوصة الرئيسي المغذي لقرية النصر، إصلاح خط 8 بوصة بقرية الضبعية.