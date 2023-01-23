رئيس مجلس الوزراء العراقى: وصلنا إلى مرحلة متقدمة بمجال محاربة الإرهاب

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التزام بلاده بالشراكة مع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، مشيرا إلى أن القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة في قدرتها على محاربة الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم /الاثنين/ - أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء مع قائد القوات المشتركة للناتو الأدميرال ستيوارت مونش والوفد المرافق له.

وأعرب السوداني عن تقديره لموقف الحلف الداعم للعراق في مواجهة الإرهاب من خلال تقديم التدريب لقوات العراق الأمنية، مشيرا إلى التزام العراق بالشراكة مع الناتو والحرص على استدامة العمل المشترك.

ومن جهته، أكد الأدميرال مونش التزام الحلف بتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية من خلال تقوية المؤسسات الأمنية وتدريب الضباط وضباط الصف، مشيرا إلى تميز مستوى التنسيق بين قادة الحلف ونظرائهم العراقيين، مثنيا على القدرات العسكرية والميدانية التي تتمتع بها القوات الأمنية العراقية.