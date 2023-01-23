رئيس جمعية المجاهدين: سيناء تشهد مشروعات عملاقة غير مسبوقة

‏شمال سيناء - محمد حسين

أشاد الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية المجاهدين بسيناء، بالجهد الكبير الذي تبذله الحكومة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية سيناء واستقرارها، وهو ما تبين من خلال زيارة الدكتور مصطفى‏ مدبولي رئيس مجلس الوزراء المحافظة، والحرص على تفقد المشروعات التنموية المختلفة سواء في العريش أو الشيخ زويد أو رفح .

وأضاف عبدالله جهامة في بيان له، أن ما تشهده سيناء حاليا هو نتاج الجهد الكبير للقوات المسلحة التي قضت على الإرهاب خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الشرطة ومع أبناء سيناء المخلصين الذين دفعوا الثمن غاليا من دماء الشهداء من الجيش والشرطة والمدنيين، تزامنا مع تنفيذ مشروعات عملاقة وغير مسبوقة بنحو 700 مليار جنيه، غيرت بالفعل وجه الحياة فى سيناء شمالها وجنوبها .

وثمن رئيس جمعية المجاهدين إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنظيم احتفالية كبيرة في العريش ورفح والشيخ زويد في إطار الاحتفال بالقضاء على الإرهاب، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح أن عودة حركة الطائرات ونزولها في العريش يؤكد السيطرة التامة على سيناء.

وقال إن الدولة المصرية عازمة على استكمال مسيرة التنمية فى كل المجالات ، وجذب الملايين من سكان الوادي من خلال تقديم حزم من الحوافز المالية المتنوعة ، ومن خلال التوسع فى مشروعات التنمية الزراعية والصناعية التى لا تخفى على أحد .

وأكد الشيخ عبد الله جهامة، شيخ مشايخ سيناء ورئيس جمعية مجاهدي سيناء، أن الأعوام التي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية البلاد أصبح فيها إرادة سياسية لتنمية سيناء وسهولة الربط بينها وباقي المدن، لافتا إلى أن شبكة الطرق في وسط وجنوب سيناء ممتازة وتم إعادة تجديد الطرق المتهالكة، فضلا عن الاهتمام بمحاور التنمية ومزارع التنمية التي نفذتها القوات المسلحة، قائلا: "ما يحدث في سيناء مفخرة من تنمية وتوطين لأبناء سيناء وأبناء الوادي في سيناء".