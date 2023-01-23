اليوم السابع
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رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

الإثنين، 23 يناير 2023 11:34 ص
رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.
 
وفي برقيته بهذه المناسبة، قال الدكتور مصطفى مدبولي: "يسرني أن أبعث إليكم وإلى هيئة الشرطة من ضباط وجنود، أخلص التهاني، وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية المهمة، التي ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، متمنيا لكم دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار".
 
 
 

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