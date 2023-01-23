رئيس الكنيسة الأسقفية يرسم قسوسا وشمامسة ويمنح الترخيص لخدام جُدد

منح الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ترخيصًا للقس أودوماجا برنس ومبيندوم جيلبرت، ورسامة دوباهيدى فيلكس ليصبح شماسًا، كما منح الترخيص لكلا من دوباجوزو اباا و مسرابى جوناثان ليصبحا خدام علمانيين للخدمة بكنائس تشاد التابعة لإقليم الإسكندرية .

وذلك خلال صلوات القداس الإلهي، وبحضور والقس ياسر كوكو مساعد المطران الخدمة السودانية بإبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر، و القس مارك تقى العميد الأكاديمى لكلية اللاهوت الأسقفية.

ومنح رئيس الأسقفية خدمة التثبيت لخمسة عشر عضوًا من أعضاء الكنيسة، إذ تم تدريب الخدام على مدار يومين على فهم الهوية الأسقفية الأنجليكانية ونظام وعقيدة الكنيسة وشرح بعض الأجزاء من ال 39 بند للكنيسة الأسقفية وذلك قبل يوم الرسامة.