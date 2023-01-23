رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يتفقد الاستعدادات النهائية لمعرض أهلا رمضان

الإسماعيلية- صبرى غانم

أجرى المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، جولة مسائية تفقدية لمعرض أهلا رمضان للوقوف على آخر الاستعدادات لافتتاح معرض اهلا رمضان الرئيسي غدا الثلاثاء الموافق 24 يناير بحضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية ، والمهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والجهات المعنية، وذلك بحديقة الشيخ زايد بنطاق حي ثالث، ويرافقة جيهان فؤاد رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، محمد السيد مدير عام الغرفة ، وعضوات المجلس الاقتصادي.

وخلال الجولة أكد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، على جودة المنتجات المعروضة وأسعار مخفضة، مع استمرار توافرها بالمعرض، بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطري ومباحث التموين، لافتا أن المعرض سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

يضم العرض جميع السلع الغذائية والاستراتيجية والإستهلاكية واللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق، بالإضافة إلي منتجات متنوعه من مشغولات يدوية و فخار و ادوات منزلية وغيرها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون، وزير التجارة والصناعة، وزير التموين والتجارة الداخلية.

يشارك في المعرض كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة،و أحد منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، وجناح للمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، بتخفيضات تصل إلى 30%، وجودة عالية وكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين طوال فترة إقامة المعرض.