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رئيس العراق يؤكد أهمية دور رجال القانون فى تأسيس قضاء مستقل وملتزم بالدستور

الإثنين، 23 يناير 2023 01:17 م
رئيس العراق يؤكد أهمية دور رجال القانون فى تأسيس قضاء مستقل وملتزم بالدستور الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد
كتب أحمد جمعة

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الاثنين، أهمية دور رجال القانون في بلاده في تأسيس قضاء مستقل، وملتزم بالدستور والقوانين.

وهنأ الرئيس العراقي - في تغريدة عبر "تويتر"، القضاة ورجال القانون بمناسبة يوم القضاء العراقي، قائلا: "دمتم صمام أمان للدفاع عن العدالة وإنفاذ القانون".

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ضرورة احترام قرارات القضاء والتمسك باستقلاليته وحياديته.

وكتب "الحلبوسي" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": في يوم القضاء العراقي نرفع أسمى آيات التهنئة إلى الأسرة القضائية، ونستذكر دورها في تحقيق العدالة وصيانة الدستور وحماية حقوق الشعب.

 

 


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