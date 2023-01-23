رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى عيد الشرطة و25 يناير

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصرى بمناسبة عيد الشرطة المصرية الحادى والسبعين، وحلول الذكرى الثانية عشرة لثورة 25 يناير.

وجاء فى نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية بمصر، يسعدنى -ونحن نحتفل بعيد الشرطة المصرية، وذكرى 25 يناير- أن أبعث لسيادتكم والشعب المصرى العظيم خالص التهنئة بهذه المناسبة العظيمة التى نعتز بها جميعًا، والتى تذكرنا بتضحيات أبطالنا من رجال الشرطة الأوفياء، ودورهم الوطنى فى حماية أمن مصر وشعبها العظيم، ونحن نفخر دائمًا بتفانى وإخلاص رجال الشرطة المصرية، وتطلع جهاز الشرطة الدائم لتحقيق مستقبل أفضل للمصريين".

كما وجه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وإلى السادة أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، بمناسبة عيد الشرطة المصرية.

وشارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فى افتتاح كلية اللاهوت المعمدانية بالشرق الأوسط، بمدينة الشروق، وذلك بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية من أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وقيادات سنودس النيل الإنجيلي، وبمشاركة القس عيد صليب، رئيس المجمع العام للكنائس المعمدانية المستقلة، والدكتور جوزيف موريس، عميد الكلية، والقس ارشى نورمان، رئيس إرسالية البحر المتوسط المعمدانية، والدكتور دافيد دكرسون، مدير كلية اللاهوت المعمدانية بولاية جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى بداية كلمته، وجه رئيس الإنجيلية التحيةلكل من القس ليعاذر بنيامين والشيخ سامى لبيب والذين رحلوا عن عالمنا وكان لهم دور كبير فى تأسيس الكلية وقال: "قلبى فرح اليوم وأنا أرى هذا الصرح التعليمىى الكبير بحضور قيادات ورموز الطائفة الإنجيلية".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "إن التعليم اللاهوتى مرتبط بيقينية الإيمان، لذلك علينا أن نؤمن بأن هناك أصولًا فى التعامل مع النص المقدس، وأن روعة الإيمان أن به جزءًا من التسليم، وما نؤمن به حقيقى ويقيني، وهذا يجعلنا نفتخر بكلمة الله التى بين أيدينا".