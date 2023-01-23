رئيس اتحاد الصناعة البريطانى يطالب سوناك بتعزيز الاستثمارات والاقتصاد الأخضر

كتبت رباب فتحى

دعا رئيس اتحاد الصناعة البريطانى،(CBI) منظمة الأعمال الرائدة في المملكة المتحدة رئيس الوزراء ريشي سوناك لإظهار المزيد من الطموح بشأن الاقتصاد، محذرًا من أن البلاد تخاطر بالتخلف عن النمو الأخضر وأن إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي يمكن أن يعرقل الانتعاش، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأكد توني دانكر، المدير العام لاتحاد الصناعة البريطانى، أنه لا يريد أن يُنظر إليه على أنه "شرير أو كئيب"، موضحا أنه يستخدم ما تصنفه المنظمة على أنه خطاب "رئيسي" لمطالبة الحكومة العمل على عدة جبهات.

واعتبرت الصحيفة أن هذه التعليقات، رغم صياغتها بعناية وتقديمها من قبل اتحاد الصناعة البريطاني باعتبارها مجموعة من الأفكار الإيجابية وليست نقدًا مباشرًا، إلا أنه يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها توبيخ لمجلس الوزراء ووزارة الخزانة.

وفي حديثه في كلية لندن الجامعية يوم الإثنين ، أثنى دانكر على سوناك والمستشار، جيريمي هانت ، لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد بعد تأثير الميزانية المصغرة "الكارثية" لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس، لكنه أضاف أن كليهما يحتاج الآن إلى أن يكون أكثر استباقية.

وأوصى أن الخدمات العامة مثل هيئة الخدمات الوطنية الصحية والمدارس والنقل تتطلب مزيدًا من الاستثمار، مضيفًا: "لكن ليس هناك المزيد من المال ، لأنه لا يوجد أي نمو."

وقال إن هناك "إنكارًا لمكانة اقتصادنا الآن مقارنة بمنافسينا الدوليين" الأمر الذي خاطر بأن تعاني المملكة المتحدة من خلال طموح محدود. تشير توقعات اتحاد الصناعة البريطانى الحالي إلى أن رئيس الوزراء يجب أن يفي بشكل مريح بتعهده بتحقيق نمو الاقتصاد بحلول نهاية العام ، بنسبة 0.1٪. لكن " إذا كانت سياساتنا اليوم تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 0.1٪ ، فهذا أقصى ما سنحققه على الإطلاق ".

واعتبرت الصحيفة أن الخطاب أدان بشكل خاص تراجع النمو القائم على البيئة، حيث قال دانكر إن "المملكة المتحدة تتخلف بسرعة عن الأمريكيين والأوروبيين، الذين ينفقون أكثر منا ويتفوقون علينا".

بينما تحدث سوناك عن رغبته في الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة ، هناك مقاومة بين بعض أعضاء البرلمان من حزب المحافظين لمجالات مثل الرياح البرية والطاقة الشمسية. في المقابل، وعد حزب العمال باستثمار 28 مليار جنيه استرليني سنويًا في تدابير المناخ.