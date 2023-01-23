دار الإفتاء توضح معانى 9 أسماء لشهر رجب.. اعرف التفاصيل

- الأصم: لأنهم كانوا يتركون القتال فيه، فلا يسمع فيه قعقعة السلاح، ولا يسمع فيه صوت استغاثة.

- المعلى: أعلى سهام الميسر الذى يحدد الأنصبة عندهم، فيقولون لفلان: السهم المعلى، وسمى بذلك لكونه رفيعًا عندهم فيما بين الشهور. - المقيم: لأن حرمته ثابتة لم تنسخ، فهو أحد الأشهر الأربعة الحرم. - الهرم: لأن حرمته قديمة من زمن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. - رجم: بالميم لأن الشياطين ترجم فيه، أى تطرد. - المبرئ: كانوا فى الجاهلية يعدون من لا يستحل القتال فيه بريئًا من الظلم والنفاق. شهر العتيرة : لأنهم كانوا يذبحون فيه العتيرة، وهى المسماة الرجبية، نسبة إلى رجب.

اسماء شهر رجب

رجب

الأصب

الأصم

المعلى