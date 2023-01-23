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دار الإفتاء توضح معانى 9 أسماء لشهر رجب.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 23 يناير 2023 03:47 م
دار الإفتاء توضح معانى 9 أسماء لشهر رجب.. اعرف التفاصيل أسماء شهر رجب
كتب ـ لؤى على

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أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" سبب تسمية شهر رجب بعدد من الأسماء.
 
- رجب: لأنه كان يرجب فى الجاهلية، أى يعظم.
 
- الأصب: لأن كفار مكة كانوا يقولون: إن الرحمة تصب فيه صبًا.
 
- الأصم: لأنهم كانوا يتركون القتال فيه، فلا يسمع فيه قعقعة السلاح، ولا يسمع فيه صوت استغاثة.
 
- المعلى: أعلى سهام الميسر الذى يحدد الأنصبة عندهم، فيقولون لفلان: السهم المعلى، وسمى بذلك لكونه رفيعًا عندهم فيما بين الشهور.
 
- المقيم: لأن حرمته ثابتة لم تنسخ، فهو أحد الأشهر الأربعة الحرم.
 
- الهرم: لأن حرمته قديمة من زمن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
 
- رجم: بالميم لأن الشياطين ترجم فيه، أى تطرد.
 
- المبرئ: كانوا فى الجاهلية يعدون من لا يستحل القتال فيه بريئًا من الظلم والنفاق.
 
- شهر العتيرة: لأنهم كانوا يذبحون فيه العتيرة، وهى المسماة الرجبية، نسبة إلى رجب.
 
اسماء شهر رجب
اسماء شهر رجب
رجب
رجب

 

الأصب
الأصب
الأصم
الأصم
المعلى
المعلى

 

المقيم
المقيم
الهرم
الهرم
رجم
رجم
المبرئ
المبرئ
شهر العتيرة
شهر العتيرة

 


شهر رجب

اول رجب

هلال شهر رجب

مرحب شهر الصوم

دار الافتاء

غدا اول ايام رجب

متي رمضان

اللهم بلغنا رمضان



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