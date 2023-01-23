دار الإفتاء تحذر: ما تقولش لابنك "اسمع الكلام علشان ربنا يحبك".. التفاصيل

كتب لؤى على

واصلت وحدة حوار بدار الافتاء نصائحها للآباء والآمهات بشأن تربية أبنائهم، وأوضحت الدار أن جملة ( اسمع الكلام علشان ربنا يحبك) ، يصنفها علماء النفس باسم "الحب المشروط" أو Conditional Love ، وهو أن تقول الأم لطفلها: إذا أكلتَ أحبُّكَ.. لو خلصت كل الواجبات للمدرسة أحبُّكَ.. ولو سمعت كل كلامي "ربنا يحبك".

وذكرت الوحدة: هنا يبدأ الطفل يسأل أو يفكر: يعني لو لم أنفذ كلام ماما، ربنا مش هيحبني! ..مع أني بحب ربنا، ليه هو مش بيحبني؟.. الحب المشروط بين الأم والابن أو الأب والابن يُشعر الطفل بأنه غير محبوب وغير مرغوب فيه، ولما يكبر بيشعر بعدم الانتماء للأسرة؛ لأنه كان معظم الوقت بيفشل أنه يكون عند حسن ظنهم في الاستجابة للنصائح.. وده اللي بيحصل تماما مع صورة الإله الخالق في ذهن الطفل.