اليوم السابع
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خطوات الحصول على اشتراك قطارات السكة الحديد

الإثنين، 23 يناير 2023 01:00 ص
خطوات الحصول على اشتراك قطارات السكة الحديد قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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يقدم اليوم السابع طرق استخراج إشتراكات السكة الحديد، سواء الطلبة او العاملين بالقطاع العام، والقطاع الخاص، وكذلك المسافات المسموح بها على الاشتراك على خطوط السكة الحديد.

يقوم طالب الإشتراك بإستيفاء البيانات المطبوعة بطلب الإشتراك نموذج 100 نقل ويصرف من مكاتب الإشتراكات وتثبيت صورته الشخصية بالمكان المحدد لذلك ويتم إعتماد الصورة على نموذج 100 نقل بخاتم شعار الجمهورية ويتم ختم الصورة الشخصية الأخرى بختم الجهة الإدارية من الخلف على أن تكون البيانات الواردة بطلب الاشتراك مطابقة للبيانات الشخصية أو العائلية لطالب الاشتراك .

استخراج اشتراكات الطلبة : تصرف هذه الاشتراكات للطلبة المنتظمين بالمدارس والجامعات وطلبة الانتساب الموجه فقط بالدرجة الثانية المميزة حتى نهاية الدراسة .

يقوم طالب الإشتراك بإستيفاء البيانات المطبوعة بطلب الإشتراك نموذج 256 المعدل ويصرف من مكاتب الإشتراكات وتثبيت صورته الشخصية بالمكان المحدد لذلك ويتم إعتماد الصورة على النموذج بخاتم شعار الجمهورية ويتم ختم الصورة الشخصية الأخرى بخاتم المدرسة أو الجامعة من الخلف على أن تكون البيانات الواردة بطلب الاشتراك مطابقة للبيانات الشخصية أو العائلية لطالب الاشتراك

تقسيم الإشتراكات طبقاً لنوع الاشتراك

القطاع العام: وهو يصرف للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ويشترط لصرفه إستيفاء كافة بيانات طالب الإشتراك وإعتماد الجهة الإدارية التابع لها الموظف وختم النموذج بختم الجهة شعار الجمهورية بحد أقصى مسافة الاشتراك 500 كم.

قطاع خاص : وهو يصرف للعاملين بالقطاع الخاص وهو مدعم بنسبة ويشترط لصرفه إستيفاء كافة بيانات طالب الاشتراك فقط بحد أقصى مسافة الإشتراك 500 كم.

الإشتراكات الكيلو مترية: وهو عبارة عن مسافة محددة يتم السفر بها فى خلال مدة زمنية محددة فى الاتجاه الذى يرغب حامل الاشتراك حسب الدرجة المستخرج بها.

اشتراك الطلبة: تصرف هذه الإشتراكات للطلبة المنتظمين بالمدارس والجامعات وطلبة الانتساب الموجه بالدرجة الثانية المميزة بحد اقصى 400 كم.


اشتراكات السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

اشتراكات القطارات

السكة الحديد



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