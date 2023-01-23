حبس عامل متهم بسرقة 150 كيلو من مهمات السكة الحديد فى الشرقية 4 أيام

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة أبوكبير العامة، حبس عامل متهم بسرقة 45 أفيزا خاصين بالسكك الحديدية نطاق مركز أبوكبير بالشرقية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، قيام مباحث السكك الحديدية، من ضبط "محمد م ا" 41 عاما مقيم أبوكبير، أثناء تواجده بجوار مزلقان الزراعة نطاق مدينة أبوكبير، وسرقته 45 أفيزا خاصين بالسكك الحديدية، تزن حوالى 150 كيلو جراما، بهدف بيعها والتربح منها، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 93/26 أحوال وتم إحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.



وفى سياق متصل، لقى شاب مصرعه فيما أصيب اثنان آخران إصابات متفرقة، إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق هرية رزنة الجديد،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى الزقازيق العام بوصول " عطية ع م" 16 عاما مقيم هرية رزنة مركز الزقازيق مصابا باشتباه كسر بالركبة اليمنى، و" عبد الرحمن أ ع" 16 عاما مقيم هرية مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، و " السيد م ال " 16 عاما مقيم هرية رزنة جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.



فيما تبين من التحريات الأولية إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم طريق هرية الجديد طلعة الكوبري اتجاه المسلمية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة اثنان، تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المتوفى والمصابان إلى مستشفى الزقازيق العام، وتم رفع أثار الحادث من الطريق، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابان وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.