حبس دجال الإسكندرية ومساعده والتحفظ على الأدوات المستخدمة فى الشعوذة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الادوات المستخدمة في نشاطهما الإجرامي للنصب علي المواطنين والتحصيل منهم علي مبالغ مالية .



بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات برصد صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يبدى من خلالها المُعلن قدرته على مزاولة أعمال الدجل والشعوذة، مُقابل مبلغ مالى يتحصل عليه من المواطنين .



وعلي الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحديده والقبض علي عاطل "ممارس أعمال الدجل والشعوذة، وآخر "معاون له"، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.



وعثرت الأجهزة الأمنية، بحوزتهما على هاتفى محمول "محمل عليهما الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم"، والأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي.



وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.