جولة داخل السوق القديم بأسوان أشهر المعالم السياحية بصعيد مصر.. صور

أسوان- صلاح المسن

السوق السياحى القديم بأسوان من أشهر معالم أسوان الغنية والزاخرة بالمقاصد السياحية، وزاد رونق السوق بعد تطوير السوق بالأرضيات الملساء والأسقف الخشبية والإضاءة المبهرة ومنظومة الحريق، ويشتهر السوق السياحى القديم، بالعديد من المحلات التجارية متعددة الأنواع مثل محلات العطارة والتوابل والمحلات التى تعرض السلع التراثية، كما يمتازالسوق بوجود العديد من مراكز التسوق والمطاعم والمقاهى ويحرص السياح والزائرين على المرور بالسوق لسمعته العالمية .

كما يعد السوق السياحى القديم من أعرق أسواق أسوان ويكتسب شهرة وسمعة تاريخية، وهو أكبر الأسواق التجارية وأكثرها نشاطا وحركة.

ويشهد السوق السياحى بمدينة أسوان توافد من السياح والمواطنين لشراء الملابس والهدايا، كما تنتشر بطول شارع السوق السياحى بمدينة أسوان الذى يبدأ شمالا من ناحية محطة القطار ويمتد جنوبا لعدة كيلو مترات محلات بيع العطور والمخمريات والمشغولات الذهبية والفضية والجلود بجانب محلاتلعب الأطفال والملابس.

كما تقوم الأجهزة التنفيذية بمتابعة رفع الإشغالات والتراكمات أولا بأول، علاوة على انضباط السوق الذى يرتاده الالالف يوميا . ويعد السوق السياحى بمدينة أسوان، والشوارع الجانبية المتفرعة منه، أحد الأسواق السياحية التى تتوافد عليها كل الفئات باعتباره أبرز مكان للتسوق بمدينة أسوان.

وتزخر أسوان بالمعالم السياحيه والطبيعية وعوامل الجذب السياحي، وفى مقدمتها شارع السوق السياحى الذى يضم عدد كبير من البازارات والأسواق المتخصصة فى بيع الهدايا والتذكارات التى تحمل الطراز التقليدى لأهل أسوان إلى جانب المنتجات المصنعة يدوياً مثل الاكسسوارات، والخزف، والملابس، وكذلك المنتجات الجلديه والتحف و بيع المنتجات المحلية من ملابس، ومشغولات يدوية، و أوانى خزفيه، وهدايا وتذكارات كما يضم شارع السوق السياحى بمدينة أسوان، العديد من المطاعم، هذا إلى جانب منتجات العطارة، والمنسوجات والمنتجات الجلدية وتشهد اقبالا من من الأجانب الذين يزورون مصر.

كما تنتشر بالسوق محلات العطارة التى تبيع وصفات الطب الشعبى الذى يرتكز على فوائد النباتات المختلفة لجسم الإنسان، وكذلك يذخر السوق السياحى بمدينة أسوان بمحلات البوهارات ومحلات العطارة التى يحرص المواطنين والأجانب على شرائها سواء لفوائدها الصحية والغذائية ودورها فى إضفاء النكهات على الأطعمة والمشروبات وتعتبر التوابل والبهارات التى تضيف للوصفات مذاقا ونكهة خاصة.

وتعد منطقة السوق السياحى بمدينة أسوان من أهم المناطق التى يحرص على ارتيادها السياح الأجانب وكذلك من أهم المناطق التى تحرص على إرتيادها الأفواج السياحية .

وكذلك أهالى محافظة أسوان، وتتفرع من شارع السوق السياحى بأسوان، عدة شوارع جانبية حيث تتوافر فيه السلع المصرية والأفريقية والسلع ذلات الطراز التقليدى . وتشتهر هذه المناطق باسم شارع السوق"، وهو أشهر مكان بأسوان لشراء الهدايا التذكارية والاكسسوارات والخزف وتناول المأكولات والأشربة بالمطاعم والمقاهى المنتشرة بالسوق أو القريبة منه .

وتتميز منطقة السوق السياحى بمدينة أسوان بوجود العديد من البازارات السياحية التى تضم الهدايا والتحف والأنتيكات الفرعونية والبهارات وغيرها، وتنتشر به معارض الحرف التراثية والتحف المقلدة والتماثيل والتحف الفرعونية المختلفة المقلدة وكذلك الجعران والخنجر والتوابيت الصغيرة وعلب مجوهرات صغيرة بداخلها جعران أو توابيت ملكية صغيرة تكون هدايا، وغيرها من التحف الفرعونية المقلدة المصنوعة يدوياً من الحجارة كذلك عشرات البازارات السياحية والمحلات المختلفة للعطور والأعشاب الطبيعية وغيرها من الهدايا التى يشتريها السائحون من مختلف دول العالم خلال زيارتهم لمصر، ويعد أحد أكبر الشوارع التجارية بمحافظة أسوان وتستوعب العشرات من العمالة المتميزة وخاصة من الخريجين، حيث تباع فى السوق السياحى مختلف السلع من العاديات والهدايا السياحية للملابس وتنتشر بطول شارع السوق السياحى بأسوان البازارات السياحية ومحلات بيع العاديات السياحية ومحلات بيع الملابس والمستلزمات المنزلية.

جدير بالذكر أن السوق السياحى بمدينة أسوان يتم تطويره بالكامل ليظهر بالشكل الجمالى الذى يواكب أحدث التصميمات العالمية ويتم التطوير بتصميم جديد وعصرى يجذب الانتباه والذى سيكون له الأثر الكبير فى جذب السائحين وترويج السياحة، و ليصبح إضافة سياحية جديدةلعناصر الجذب السياحى لمحافظة أسوان.

وتم تطوير ورفع كفاءة وتجميل منطقة السوق السياحى بمدينة أسوان لإضفاء المظهر الحضارى والجمالى به، ولحماية مرتادى السوق السياحى ولوقايتهم من أشعة الشمس والتقلبات الجوية تم تركيب أسقف وبرجولات خشبية ديكورية.

وجارى تغطية السوق السياحى القديم بمدينة أسوان ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق ومرتكزة على قواعد خرسانية مسلحة، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، بجانب تجديد واجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضاً تجديد ورفع كفاءة 10 بوابات رئيسية فيه وإنشاء 2 بوابة جديدة، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكى، وكذا إنشاء 2 كافيه داخل مسار السوق السياحى، فضلاً عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى.

كما يشهد السوق السياحى القديم إنهاء أعمال تركيب اليافطات للمحلات بشكل موحد فى المراحل الأولى والثانية والثالثة لمشروع تطوير السوق السياحى بطول 2400 متر، على أن تقوم الشركة المنفذة بتركيب المظلات الخشبية والأسقف، وباقى أعمال التطوير فى المرحلة الرابعة للحفاظ على الشكل الجمالى لهذا المقصد السياحى والتجارى الهام .



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