تواصل حملات النظافة والتجميل فى مدن شمال سيناء للأسبوع الثانى

واصل أهالى مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد بشمال سيناء، حملات تطوعية بالتعاون مع مجالس المدن لتنظيف وتجميل الشوارع بإطلاق 3 مبادرات تحمل أسماء المدن "معا نبنى بلدنا "، " الشيخ زويد تبتسم"، "العريش جميلة ونظيفة".

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، تواصل أعمال حملة النظافة بمبادرة "معا نبنى بلدنا"، ويشارك فيها شباب بجهود تطوعية، ويوفر مجلس المدينة معدات معاونة لهم، وتم تنظيف وتجميل الشارع الرئيسي لمدينة بئر العبد.

وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد انه فى إطار مبادرة أهلية ينفذها المجتمع تحت عنوان " الشيخ زويد تبتسم"، وتابع سعيد ابو عرادة رئيس المدينة وصالح ابو هولى سكرتير المبادرة انطلاق وتنفيذ المبادرة بحضور رموز ومشايخ المنطقة، وبدأ العمل برفع مخلفات الطرق الرئيسية للمدينة والطريق الدولي.

وشهدت مدينة العريش تواصل تنفيذ مبادرة " العريش جميلة ونظيفة"، والتى شارك فيها رجال أعمال بتوفير معدات وسيارات نقل للتخلص من كافة المخلفات بشوارع المدينة ودهان الأعمدة والأرصفة ، وبدورهم ساند العمل بجهود تطوعية مجموعات من الأهالى يقومون بأعمال دهان وتنظيف فى شوارع أحياء "المساعيد"، و "ابوصقل".

وأعلن مجلس مدينة العريش، أن أسامة أحمد عَفش رئيس مدينة العريش يتابع تنفيذ الحملة، والإشراف على توجيه العمل بنظافة الشوارع، وتلقى أى شكاوى من المواطنين للتخلص من كافة المخلفات فى الشوارع.

قال إبراهيم الكاشف احد السكان القائمين على تنظيم المبادرة بحى المساعيد، إنه تم الانتهاء من دهان جميع الشوارع الرئيسية من أعمدة الإنارة، وجارى دهان الأرصفة باللون الأبيض والأسود بعد رفع الرمال من قبل مجلس مدينة العريش ومجهود سكان الحى .

وأضاف أن جميع ما يقوم به الأهالي هو جهد مجتمعى تعاون فيه الجميع، بينهم تجار وسكان وشباب ومقاولين، لافتا أن الأهالي يعملون بيدهم بجانب بعضهم البعض وبإمكانيات بسيطة ولكنهم استطاعوا خلال أيام قليلة تغيير وجه المنطقة للأجمل .

وتابع أنهم يواصلون ويحققون حلمهم بتنفيذ مجسمات فى ميادين الحى تخلد أرواح الشهداء، وتصبح مكان وملتقى للأجيال القادمة لتتعرف على تاريخ كل من قدم دور وطنى من آبائهم .