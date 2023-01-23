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تموين الجيزة تطلق 33 منفذا متنقلا توفر السلع بتخفيضات 30%.. اعرف الأماكن

الإثنين، 23 يناير 2023 01:23 م
تموين الجيزة تطلق 33 منفذا متنقلا توفر السلع بتخفيضات 30%.. اعرف الأماكن محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

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أطلقت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين 33 منفذا متنقلا فى المراكز والأحياء والقرى؛ لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين وبتخفيضات تصل لـ30%، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أماكن تمركز منافذ السلع المتنقلة في الجيزة.

-شارع همفرس في بولاق الدكرور.

-247 عمارة 6 أكتوبر.

-الحي السادس سوق الخضار – أكتوبر.

-الكوم الأخضر – العمرانية ب – فيصل.

-بجوار قسم شرطة العياط – العياط.

-شارع المحطة – العياط.

-شارع المطار بجوارمعهد القلب – إمبابة.

-مركز ومدينة البدرشين.

-أمام المحكمة بمركز العياط.

-أول شارع المنشية طوابق فيصل.

-شارع النصر في إمبابة.

-شارع الجمهورية أمام دار المناسبات البدرشين.

-كعابيش الطوابق فيصل.

-كوم بكار اخر فيصل – الهرم.

-برطس أمام الوحدة المحلية أوسيم.

-50 أ شارع وزارة الزراعة عمارة الأوقاف الدقي.

-شارع المطار بشتيل الوراق.

-أمام مستشفى مبارك منشأة القناطر.

-الشوبك الشرقي الصف.

-ترعة الزمر مزلقان المطار المنيرة الشرقية.

-مدخل المستقبل أكتوبر.

-شارع أو الليل بولاق الدكرور

-مدخل المستقبل 6 أكتوبر

-جزيرة محمد السوق الوراق

-الوحدة المحلية البراجيل أوسيم

-منشية البكاري الهرم

-الطالبية الهرم

-زاوية أو سويلم العياط

-سلم المطافي المنيب

-فيصل بولاق الدكرور

-مزلقان لعبة بشتيل أوسيم

-زاوية أبو سويلم العياط

-800 فدان 6 أكتوبر

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد على سعى المحافظة لزيادة حصة الأحياء والمراكز والمدن من منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة والتى يبلغ عددها حاليا بنطاق المحافظة 920 منفذا متنوعا، بمشاركة كافة الجهات، مؤكدا عزم المحافظة التنسيق مع التجار بمختلف القطاعات لإقامة منافذ بيع على الأراضى الفضاء بعد توفيرها والتنسيق مع الملاك وجهات الولاية بكل قطاع للقضاء على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين وتشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع الأسعار المخصصة للسلع الإستراتيجية.


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