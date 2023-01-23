تفاصيل برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية مع الحكومة المصرية

كتب محمد أسعد

المهندس هانى سالم سنبل: ما اعتمدته المؤسسة لمصر على 14 عاما يصل إلى 14.520 مليار دولار لتمويل ودعم الطاقة والسلع الغذائية، إضافة إلى تقديم برامج لتمكين المصدرين والشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية (IsDB) ، مع جمهورية مصر العربية برنامج عمل المؤسسة السنوي لعام 2023، بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكى ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات والبالغ قيمتها 6 مليارات دولار أمريكى.

وشهد التوقيع فى القاهرة كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، و الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي المصرية، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة وقام بالتوقيع المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، وأحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية عن الهيئة المصرية العامة للبترول.

ويتضمن برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى جمهورية مصر العربية لعام 2023، عدة أنشطة ستقوم بها بالتعاون مع الحكومة المصرية فى مجالات تمويل التجارة حيث ستقدم عمليات تمويل مرابحة للقطاع العام المصرى لصالح كل من الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 800 مليون دولار أمريكى والهيئة العامة للسلع التموينية بقيمة 700 مليون دولار أمريكى، كما ستسعى المؤسسة لتقديم خطوط تمويلية للبنوك المصرية المحلية منها بنك مصر والبنك الأهلى المصرى لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ستقوم المؤسسة بتنمية التجارة وتطوير الأعمال وتقديم حلول تجارية مدمجة فى جمهورية مصر العربية من خلال برامج متعددة مع شركائها الدوليين مثل برنامج جسور التجارة العربية الافريقية لدعم المصدرين المصريين وربط الشركات المصرية بعلاقات تجارية وشراكات مع الدول الافريقية، والمرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "الافتياس 2.0"، لتعزيز دور مصر مع الدول العربية فى سلاسل القيمة العالمية وصقل مهارات الشباب والمرأة فى ريادة الاعمال وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاعات الحيوية فى التجارة الخارجية لمصر.

كما يشمل برنامج العمل السنوى لعام 2023، تصميم وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم الشركات الصغيرة المملوكة للسيدات في قطاع الحرف اليدوية، وتنفيـذ اللقاءات بين مصدري القطن من افريقيا مع الفاعلين في قطاع القطن في جمهورية مصر العربية، ومتابعة تنفيذ مشروع سلاسل القيمة في قطاع القطن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO))، والتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية في مجال رقمنة التجارة الدولية من خلال مشروعي رقمنة الإعتمادات المستندية و رقمنة مستندات الشحن.

من جانبه، قال المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:"إن برنامج عمل المؤسسة لعام 2023 مع جمهورية مصر العربية هو استمرارا وتأكيدا على العلاقة الاستراتيجية بين المؤسسة والحكومة المصرية منذ عام 2008 م والتى وصلت حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر على مدار ما يقارب 14 عاما إلى 14.520 مليار دولار أمريكى لتمويل ودعم الطاقة والسلع الغذائية وبرامج لتمكين المصدرين والشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق عدد من البرامج والمشروعات لتنمية وتسهيل التجارة ودعم قطاع التصدير".

وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستظل تعمل مع شركائها لتوفير التمويل والدعم اللازم لتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين فى مصر والمصدرين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة".