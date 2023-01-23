"تعليم الدقهلية" تضبط طالبا سرب امتحان العلوم للشهادة الإعدادية

الدقهلية - فريق المحافظات

تفقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، انتظام سير العملية الامتحانية بعدد من لجان إدارة غرب المنصورة التعليمية، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023 للشهادة الإعدادية، ورافقه أحمد هلال رئيس لجنه إدارة الإعدادية وعبد الوهاب الغندور مدير الإعلام بالمديرية.

شملت الجولة، مدرسة الشهيد جمال سليم الاعدادية بنين ومدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات ومدرسة خالد الطوخى الابتدائية، وأكد "شعبان" خلال جولته، على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات حفاظا على تركيز الطلاب.

وناقش ناصر الطلاب عن مستوى الامتحان، حيث أبدوا سعادتهم بمستوى امتحان مادة العلوم وجاء الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط، مشيراً إلى أن عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية 20 طالبا، وذلك للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان .

وشدد "شعبان" على ضرورة انضباط اللجان ومنع الغش بكافة سبلة وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان مع الملاحظين والمراقبين والطلاب وحالة وجود الهواتف المحمولة مغلق أو مفتوح يتم التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ووجه رؤساء اللجان بضرورة توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

ورصدت غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية برئاسة وكيل مديرية تعليم الدقهلية هانى عنتر، عدد من المخالفات الامتحانية، حيث رصدت على مواقع التواصل الاجتماعي امتحان مادة العلوم من لجنة مدرسة المخزن التابعة لإدارة السنبلاوين، وتم التحقيق مع الطالب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الطالب ورئيس اللجنة.

وأوضح وكيل تعليم الدقهلية، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان العلوم 125 ألفا و247 طالبا وطالبة داخل 595 لجنة امتحانية.