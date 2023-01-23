تحويل بؤر القمامة لمظهر حضارى ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بشبين القناطر

القليوبية - إبراهيم سالم

تابع المحاسب خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وزراعة "100 مليون شجرة"، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتحول للأخضر، وذلك ضمن خطة استلام الأشجار من وزارة الزراعة مع إلغاء بؤر تجمعات القمامة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح "العرفي"، في تصريحات صحفية، أنه بالتزامن مع تلك المبادرة تستمر حملات النظافة بالتوازي مع الأعمال الجارية لرصف الطرق بالخطة الاستثمارية ورد الشئ لأصله بالمركز والمدينة، ومنها طريق شبين القناطر قليوب، حيث تم زراعة الأشجار علي الطرق العامة للقضاء على البؤر والتجمعات للقمامة وإظهار الطرق بالمظهر اللائق الحضاري، وذلك في حضور سعيد لطفي نائب رئيس المركز والمدينة، وقسم التشجير والنظافة.

ومن ناحيته، عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار "100 مليون شجرة"، من خلال زراعة 250 ألف شجرة بالمحافظة على جانبي الطريق الدائري والشوارع المؤدية إليه والمحاور الرئيسية، فضلا عن تشجير المدارس ومراكز الشباب والمستشفيات وإنشاء حدائق بعواصم المدن لتحسين نوعية الهواء من خلال زيادة الرقعة الخضراء وبالتالي الحصول على أكسجين نقي مما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى مبادرة وزارة التنمية المحلية لزراعة 100 مليون شجرة بمحافظات مصر.



جانب من الجولة



خلال تنفيذ المبادرة



رئيس مدينة شبين القناطر خلال متابعة اعمال زراعة الأشحار على الطرق



زراعة الأشجار على طريق شبين القناطر قليوب



زرراعة الأشحار على جانبي طرق شبين القناطر