تحرير 47 محضرًا تموينيًا واستمرار الحملات التموينية على الأسواق بمدن كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أهمية التنسيق والتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية والتموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وغيرهم، للتأكد من جودة وسلامة المواد والسلع المعروضة والإعلان عن الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحملات التموينية على الاسواق، والمحال التجارية، بمراكز ومدن الحامول، وسيدي سالم، ودسوق، والبرلس، أسفرت عن تحرير 47 محضراً متنوعاً، لافتاً إلى أنه وجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق والمخابز، وغيرهم من منافذ البيع، لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

تابع شريف أحمد هيكل، المكلف بتسيير أعمال مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحال والاسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملات المكثفة بالتعاون مع إدارات التموين، ،والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، لضبط الأسواق، والتأكد من الإعلان عن الأسعار على السلع المختلفة، ومدى صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات، تأتي هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة.

وتابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحال التجارية لضبط الأسعار، وتوفير السلع اللازمة ،والتأكد من صلاحية السلع، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر متنوعة.

وقاد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة مفاجئة للمرور على المحلات التجارية، والسوبر ماركت، ومحلات بيع السلع الغذائية، والمطاعم، ومحلات الجزارة، والدواجن، والأسماك، وتمكنت الحملة من 28 مخالفة، منهم 8 محاضر صحة، و 20 محضر تمويني.