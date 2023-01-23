بدء حملة الكشف عن أمراض الثدي ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد ، اليوم الإثنين، عن بدء حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي بمستشفى الداخلة العام، والتي تستمر حتي يوم 26 يناير الجاري من خلال وحدة الكشف المتنقل المجهزة بجهاز الماموجرافي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ورفع نسب الشفاء والتعافي من خلال التشخيص والعلاج المُبكر، موجهًا الشكر و التقدير لجهود التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان؛ لتوفير الخدمة الطبية اللائقة لأهالي المحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الوحدة ستتواجد بمستشفى الداخلة العام خلال الفترة من 22 حتى 26 يناير 2023 ، على أن يُستكمل العمل بمستشفى الخارجة التخصصى في الفترة من 28 يناير إلى 2 فبراير 2023، حيث ناشد قطاع الصحة سيدات المحافظة، بالاستفادة من المبادرة بالكشف والإطمئنان؛ حفاظًا على الصحة العامة للمرأة المصرية.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، أعلنت عن الانتهاء من علاج 1107 حالة مرضية بالمجان ضمن فعاليات قافلة جمعية الدكتور مصطفى محمود، والتي تضم 10 تخصصات طبية مختلفة، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 1097 حالة مرضية وإجراء 10 عمليات جراحية، ضمن برنامج عمل القافلة بمستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى باريس المركزي.

وكانت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، تفقدت أعمال القافلة الطبية التي استقبلتها المحافظة،، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجمعية مسجد دكتور مصطفى محمود، والتي تقدم خدمات الكشف وإجراء العمليات الجراحية على مدار أربعة أيام بمركزي الخارجة وباريس، يرافقها هاني عبد الرازق المدير التنفيذي للجمعية.

وإلتقت نائب المحافظ مع أعضاء الفريق الطبي للقافلة بمستشفى الخارجة التخصصي؛ للاطمئنان على توافر كافة التجهيزات اللازمة لأداء الخدمة، معربًة عن خالص التقدير لأعضاء الفريق والقائمين على الجمعية لجهودهم المتواصلة في دعم العمل الأهلي والخيري بالمحافظة.

كما وجهت بالتنسيق مع متطوعي جمعية الهلال الأحمر؛ لتيسير إجراءات الحجز و الكشف ومساعدة المرضى، وكذلك توفير مقاعد كافية لانتظار الحالات المرضية أمام العيادات.