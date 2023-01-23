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المقرر السابق للمجلس القومى للسكان: تحسن طفيف موجود في الزيادة السكانية

الإثنين، 23 يناير 2023 11:25 م
المقرر السابق للمجلس القومى للسكان: تحسن طفيف موجود في الزيادة السكانية الزياده السكانيه
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور عاطف الشيتانى المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، أهمية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول خطورة الزيادة السكانية وضرورة مواجهتها، مشيرا إلى أن هناك تحسنا طفيفا موجودا في الزيادة السكانية.

وأضاف المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن الزيادة السكانية تعنى أن هناك أعداد مواليد تفوق أعداد الوفيات، مشيرا إلى أن مصر تريد أن تصل لحالة الاستقرار التي يكون فيها عدد المواليد تساوى الوفيات .

ولفت المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، إلى أن الزيادة ستظل مستمرة لفترة طويلة مع أمل تناقص عدد المواليد ، موضحا أن هناك تناقص في المواليد السنوية ولكن نحتاج أن نصل لنتائج بأسرع ما يمكن حتى تأتى التنمية ثمارها مع البشر .

وأشار المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، إلى أن مواجهة الزيادة السكانية تتطلب تضافر جهود ومشاركة المواطنين والتوعية بضرورة مواجهة هذه الأزمة السكانية.


الرئيس السيسى

مصر

الزياده السكانيه

اكسترا نيوز

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