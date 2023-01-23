المعاينة الأولية للأتوبيس المحترق بالإسكندرية: ماس كهربائي فى الموتور

الإسكندرية أسماء على بدر

أظهرت المعاينة الأولية لأتوبيس النقل العام المحترق غرب الإسكندرية، إنه بسبب ماس كهربائي فى الموتور بسبب ارتفاع الحرارة تسبب فى شرز واشتعال الأتوبيس بالنيران.

كما تبين أن الأتوبيس كان لى اتجاهه للورش بعد ان تبين للسائق وجود عيب فنى فيه وأثناء سيره لاحظ شرز فى الموتور ونزل مسرعًا قبل اشتعال النيران فى الأتوبيس بالكامل.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بأتوبيس تابع لهيئة النقل العام بالإسكندرية بطريق محور التعمير "أبو ذكري" اتجاه بشاير الخير، وانتقل مأمور وضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.