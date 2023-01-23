المشدد 7 سنوات لشقيقين قتلا عاملا خلال مشاجرة فى الخصوص بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد سيد، وعضوية المستشارين إيهاب عزت، وفوزي حسن، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد 7 سنوات، لشقيقين "عامل وسائق"، لاتهامهما بقتل شخص خلال مشاجرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6279 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4255 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أنه في يوم 12/ 9/ 2021، قتل المتهمان "محمد ح م"، 34 سنة، عامل، مقيم في شارع البترول النورة الخصوص، و"أحمد ح م"، 20 سنة، سائق، مقيم ذات العنوان، المجني عليه "عمر ر ش"، عامل، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا فرد خرطوش، وسلاح أبيض مطواة قرن غزال موضوع الاتهامات التالية.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين توجها إلى حيث أيقنا مكان تواجد المجنى عليه وأطلق المتهم الثاني صوبه عيارا ناريا، وسدد المتهم الأول طعنتين استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياته قاصدين قتله على النحو المبين بالتحقيقات.



وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا سلاح ناري غير مششخنا "فرد خرطوش"، بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا سلاحا أبيضا "مطواة قرن غزال" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.