المؤبد والسجن 15 سنة للمتهمين بخطف طفل فى ديرب نجم بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة 3 شباب بالسجن المؤبد للمتهمين الأول والثالث، وبالسجن 15 عاما للمتهم الثانى لكونه حدث، لإدانتهم باستدراج طفل والتعدى عليه وتعريض حياته للخطر بمدينة ديرب نجم.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية، رقم 18190 لسنة 2022 جنايات مركز ديرب نجم، ليوم 19 من شهر أغسطس الماضى، بنطاق مركز شرطة ديرب نجم، عندما أحالت النيابة العامة كل من "كريم أ ع" 19 عاما و"محمد ح ع" 17 عاما و"عابد س ع" 18 عاما، للمحاكمة الجنائية، لقيامهم بخطف الطفل "أحمد م م" 7 سنوات، وذلك بأن استدرجوه وتم اقتياده لمحل الواقعة قاصدين إقصائه عن أعين ذويه، وتعدوا عليه وعرضوا حياته للخطر.

وتبين من أمر الإحالة وتحريات مباحث مركز شرطة ديرب نجم، برئاسة الرائد رمزى أبوزيد،رئيس مباحث ديرب نجم، صحة الواقعة، وخطف المتهمين للطفل والتعدى عليه وتعريض حياته للخطر، بأن استدرجوه وأبعدوه عن أعين ذويه والمارة أثناء سيره فى الشارع، وتعدوا عليه وتم ترويعه وتهديده بعدم الإفصاح عن فعلهم الإجرامى.