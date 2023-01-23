اللواء أشرف أبو المجد يقدم حفل عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسى

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

قدم اللواء دكتور أشرف أبو المجد بقطاع الإعلام والعلاقات بالداخلية حفل عيد الشرطة ، بحضور الرئيس السيسي بمقر أكاديمية الشرطة، حيث اتسم أسلوبه بالبلاغه والفصاحة.

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة رقم 71، والمقامة بمجمع الاحتفالات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، تخليدا لمعركة الإسماعيلية الخالدة، التي استبسل فيها رجال الشرطة في الدفاع عن مبنى المحافظة ورفضوا تسليمها للمحتل الإنجليزي.

وحرص الرئيس السيسي فور وصوله على وضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري، فيما كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وعزفت موسيقى الشرطة السلام الجمهوري، وشهدت أكاديمية الشرطة أجواء إحتفالات، فيما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية صور بعنوان "قد المسؤولية" وأغاني وطنية عن الاحتفال.