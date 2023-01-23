الكشف الطبى المجانى على 1669 مواطنا فى قافلة طبية بالمنوفية

نفذت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية كفر الشرفا بمركز تلا، والتي استمرت على مدار يومين بحضور الدكتورة إيريني إسكندر عطية مدير إدارة تلا الصحية.

جاءت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتنفيذ القوافل العلاجية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين.

صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على 10 عيادات متخصصة، "2 عيادة باطنة، 2 عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أسنان، ورمد"، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت، أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1669 مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ299 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ128 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 21 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 9حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح .

وأكدت، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، لافتة إلى أنه تم تنظيم القافلة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية.