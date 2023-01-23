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"القوى العاملة": تحويل مستحقات القائمة الـ110 لعمالة مصرية غادرت الأردن

الإثنين، 23 يناير 2023 08:30 ص
"القوى العاملة": تحويل مستحقات القائمة الـ110 لعمالة مصرية غادرت الأردن القوى العاملة
كتبت - مرام محمد

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أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الإثنين، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ110 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 28 عامل مصري لدى" المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.
 
وجاء في البيان الصحفي أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق"، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة http://www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.
 
وأضاف الملحق العمالي أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا ، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان.
 
وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن - استكمالا لما تم تحويله سابقا - عملية تحويل القائمة الـ109 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 159 عاملا مصريا لدى"المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.
 
 
 

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