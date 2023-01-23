القوات الأوكرانية تتصدى لهجمات روسية على 11 منطقة

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن البيان القول "تهديد القوات الروسية باستخدام صواريخ أرضية وبحرية وجوية و"طائرات كاميكازي بدون طيار" لا يزال ساريا في جميع أنحاء أوكرانيا، وأطلق الروس خلال النهار أربعة صواريخ وخمس غارات جوية، كما نفذ أكثر من 40 هجوما من منظومات الصواريخ".

وأضاف البيان أن "القوات الروسية نفذت عمليات هجومية فاشلة في قطاعات ليمان وأفدييفكا وزابوريجيا، وتواصل القيام بعمليات هجومية في قطاع باخموت، وفي القطاعات الأخرى، تقوم بالدفاع".

وفي المقابل، شنت الطائرات الأوكرانية ثلاث ضربات على مناطق تمركز الروس، كما أسقطت طائرة معادية أورلان -10 بدون طيار، فيما أصابت الصواريخ والمدفعية الأوكرانية أربع مناطق تمركز للروس وثلاثة مستودعات ذخيرة.

وكانت قوات الدفاع الأوكرانية قد قضت بين 24 فبراير 2022 و 22 يناير 2023 على حوالي 120 ألفا و760 من الجنود الروس، من بينهم 600 أمس الأول.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.