الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والملاريا يدعم أوغندا بـ587 مليون دولار

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أعلن الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا عن دعم لحكومة أوغندا بقيمة 587 مليون دولار بهدف مكافحة أمراض الإيدز والسل والملاريا.



وأوضح الصندوق أن 288 مليون دولار من الدعم سالف الذكر ستخصص لمكافحة الإيدز و31 مليون دولار لمكافحة مرض السل و267 مليون دولار للملاريا .



وأكدت السكرتيرة الدائمة لوزارة الصحة الأوغندية، ديانا أتوين، وفقا لما نقلت صحف محلية، ضرورة البناء على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية في مكافحة الملاريا، حيث تقوم أوغندا بالتحول من العلاج إلى الوقاية خاصة على مستوى الأسرة وانخفاض معدل انتشار المرض من 49% إلى 9% في عام 2019.



وقالت إن الصندوق العالمي وشركاء آخرين اتفقوا على زيادة التركيز على الوقاية من الأمراض والتنسيق فيما بينهم والحكومة في أوغندا حول الأولويات الوطنية للسيطرة على فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والسل والملاريا خلال فترة التمويل الممتدة من عام 2024-2026.



وأشادت أتوين بجهود أوغندا في السيطرة علي الملاريا من خلال الاستخدام السليم وحسن إدارة دعم الصندوق في السنوات الماضية مما أهلها للحصول على التمويل الجديد.



من جهته، قال رئيس آلية التنسيق وتعبئة أموال الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا إلى أوغندا، أندرو موسوك، إن من الأولويات الرئيسية للصندوق رفع كفاءة وسبل إدارة أموال الصندوق العالمي في البلدان ذات الدخل المنخفض خاصة في مجال مكافحة انتشار الأوبئة وفيروس نقص المناعة البشرية وخطر السل المقاوم للأدوية المتعددة (TB) ومنع انتشار الملاريا مرة أخرى بين السكان.



وأضاف موسوك أن الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا على دراية بالنكسات التي لحقت بالنظم الصحية في أفريقيا نتيجة لانتشار وباء "كوفيد-19" عالميا ولذلك رفع الصندوق من حجم المخصصات الصحية لدول مثل أوغندا.