الصادرات الهندسية تسجل أعلى رقم صادرات فى التاريخ بـ 3.8 مليار دولار

كتب - إسلام سعيد

قال المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع سجلت معدلات تاريخية غير مسبوقة عام 2022 محققة ارتفاع نسبته 10% لتبلغ إجمالي الصادرات الهندسية 3.836 مليار دولار فى 2022 مقابل 3.497 مليار دولار عام 2021.

حققت صادرات الكابلات ارتفاع بنسبة 25.6%

ارتفعت صادرات مكونات السيارات 13.8%

حققت صادرات الأجهزة المنزلية ارتفاع 0.8%

الصناعات الكهربائية والإلكترونية سجلت زيادة في صادراتها 18.4% .

ارتفاع صادرات وسائل النقل بنسبة 10.1%

حققت الآلات و المعدات نمو في الصادرات بلغت نسبته 104%

حققت صادرات تشكيل المعادن ارتفاع بنسبة 98.9%.

حققت صادرات الطلمبات و المراجل و المحركات زيادة بنسبة 75.8%.

"المملكة المتحدة - فرنسا – هولندا - المانيا- التشيك– اسبانيا - ايطاليا - مالطا - ايرلندا" أكبر المستوردين من مصر.

20 % زيادة مستهدفة في الصادرات الهندسية 2023.



الصادرات الهندسية

ومن جانبه كشف المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن المجلس يسعى لزيادة الصادرات خلال عام 2023 بنسبة لا تقل عن 20% عبر فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في أفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلي مائة مليار دولار خلال السنوات القادمة.

وأكد "الصياد" أن الزيادة المحققة في الصادرات خلال 2022 لا تلبي الطموحات لكنها جيدة خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي من اضطرابات وحدوث انخفاض كبير في حركة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الزيادة المحققة في الصادرات الهندسية شملت أغلب القطاعات وهذا مؤشر يؤكد نجاح خطط المجلس التصديري في استهداف تحقيق نمو لكافة القطاعات التصديرية الهندسية.

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلي تركيز المجلس على السوق الأفريقي خلال 2023 من أجل النهوض بصادرات القطاعات الهندسية المختلفة، خاصة أن السوق الأفريقي واعد جداً بالنسبة للمنتجات الهندسية المصرية ، وهو ما يدعم خطط الحكومة المصرية للتواجد بقوة في الأسواق الأفريقية، لافتاً إلى اعتماد خطة معارض وبعثات مختلفة تستهدف الأسواق في أفريقيا