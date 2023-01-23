اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 يناير 2023 08:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"السياحة" تستضيف ممثلى منظمى الرحلات فى أوروبا لزيارة المقاصد السياحية

الإثنين، 23 يناير 2023 07:02 م
"السياحة" تستضيف ممثلى منظمى الرحلات فى أوروبا لزيارة المقاصد السياحية جانب من الجولة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي زيارة تعريفية لعدد من ممثلي كبرى منظمي الرحلات من الأسواق السياحية الرئيسية لمصر منها دول ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وبولندا وسويسرا وأسبانيا للمقصد السياحي المصري للتعرف على ما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية فريدة.
 
وأوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الزيارة التعريفية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة ، كما أنها تعد فرصة لتعريف كبار منظمي الرحلات بالمقصد السياحي المصري وما يذخر به من أماكن سياحية وأثرية بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الفعاليات والأحداث المختلفة التي تُقام به تماشيا مع الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري كمقصد شاب نابض بالحياة.
 
وقام محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة بالترحيب بالوفد وتقديم الهدايا التذكارية لهم خلال زيارتهم للمتحف المصري الكبير، كما قام الوفد بجولة بمنطقة أهرامات الجيزة زاروا خلالها الأهرامات ومنطقتي أبو الهول والبانوراما. وقد قام بتنظيم هذه الزيارة الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة.
 
كما شارك الوفد في إطار زيارته التعريفية في حضور حفل السوبرانو المصرية فاطمة سعيد الذي أُقيم بالمتحف المصري الكبير يوم الجمعة الماضي تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والذي شاركت به الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجناح تم تجهيزه بالمواد الدعائية والأفلام الترويجية عن مختلف المقاصد السياحية والأثرية بمصر  لتوزيعها على الحضور لتعريفهم بالمقومات التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.
 
 

وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية



الموضوعات المتعلقة

رئيس الشيوخ يحيل طلبى مناقشة حول تحسين الإيرادات السياحية للجنة المعنية.. وزير السياحة: مصر تحتاج 290 ألف غرفة فندقية حتى 2028.. و78 جنسية يمكنها استخراج التأشيرة إلكترونيا.. ومطالبات نيابية برفع الوعى السياحى

الأحد، 22 يناير 2023 05:00 م

وزير السياحة للشيوخ: 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيا

الأحد، 22 يناير 2023 02:49 م

وزير السياحة: دراسات أكدت وجود 272 مليون سائح محتمل يرغبون فى المنتج السياحى المصرى

الأحد، 22 يناير 2023 02:47 م

وزير السياحة: مصر تحتاج لتحسين مناخ الاستثمار السياحى ومضاعفة طاقة الفنادق

الأحد، 22 يناير 2023 02:31 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة