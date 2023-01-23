السكرتير العام لمحافظة المنيا يعقد اجتماعاً لمتابعة تحصيل مستحقات الدولة

عقد اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام لمحافظة المنيا، اجتماعا مع أعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة تحصيل مستحقات الدولة من مشروعات الصرف الزراعي "الصرف المغطى" للأراضي الزراعية بنطاق المحافظة ، جاء ذلك في إطار تنفيذ التكليفات الصادرة عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

جاء ذلك بحضور، ممثلين عن مديرية الزراعة، الصحة، الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالمنيا ، مصلحة الضرائب العقارية بالمنيا ومركز المعلومات بالمحافظة.

ناقش السكرتير العام للمحافظة، خلال الاجتماع، التقرير الخاص حول مشروعات الصرف الزراعي المنفذة بنطاق المحافظة، والمستحقات الخاصة بعمليات الصرف المغطى التي تم تنفيذها خلال العام الحالي والأعوام السابقة، والوقوف على المديونيات المستحقة، موجها بتذليل معوقات استكمال البيانات وتحصيل مستحقات مشروعات تطوير الصرف الزراعي.